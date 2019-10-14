Грузия, , 16:16 — REGNUM Лейбористская партия просит турецкие власти немедленно вывести войска из Сирии и прекратить военные действия против курдского населения и курдских солдат. Об этом 14 октября заявил лидер «лейбористов» Шалва Нателашвили, передает Первый канал Грузинского телевидения.

Нателашвили провел акцию протеста у посольства Турции в Грузии вместе с представителями партии и несколькими гражданами курдской национальности, проживающими в Тбилиси. Нателашвили заявил, что выражает солидарность курдским солдатам и мирному населению, и призывает турецкие власти прекратить военные действия. По его словам, то, что в настоящее время делается против курдов в Сирии, также представляет серьезную угрозу безопасности Грузии, и что эта ситуация «больше всего устраивает Россию».

Как сообщало ИА REGNUM, турецкая армия проводит военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии. 9 октября президент ТурцииРеджеп Тайип Эрдоганлично объявил о начале операции. По его словам, она направлена против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).