Псков, , 16:14 — REGNUM Геральдический совет Псковской области утвердил музыкальное сопровождение к тексту гимна региона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации области, автором музыки к гимну стал 27-летний житель Пскова Борис Федоров — преподаватель музыкальной школы, лауреат и дипломант множества профессиональных музыкальных конкурсов, автор более 300 музыкальных произведений.

Всего на конкурс свои варианты музыкального сопровождения гимна Псковской области прислали 17 участников. Работы оценивали эксперты, в том числе из Всероссийского хорового общества.

К заседанию геральдического совета региона были отобраны три композиции, набравшие больше всего баллов.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что выбор музыкального сопровождения выводит на финишную прямую вопрос создания официальных символов Псковской области. Законодательно гимн должен быть утверждён областным законом, проект которого будет направлен в Псковское областное собрание депутатов.

Напомним, текст гимна Псковской области написала кандидат филологических наук, член Союза писателей России, Международной ассоциации писателей и публицистов Татьяна Рыжова.

Гимн Псковской области1 куплетНа просторах России большой, Где леса и озера, и дали,Край раскинулся с русской душой,Тот, что Псковской землею назвали.Припев:Есть на свете другие края,Но они не сравнятся с тобою:Псковский край — русской славы земляСо счастливой грядущей судьбою.2 куплетСлаву предков хранят с давних порДревний Псков и Изборск, и Печоры,И поэзия Пушкинских горВновь на Псковские льется просторы.Припев:Всем народом мы славим тебяИ по праву гордимся тобою:Псковский край — русской славы земляСо счастливой грядущей судьбою.3 куплетЕсли здесь твои дом и семья,То судьбе должен ты поклониться — Это святости русской земля,Нашей чести и Веры граница.Припев:Всем народом мы славим тебяИ по праву гордимся тобою:Псковский край — нашей Веры земля,Осенённая Божией рукою. 4 куплетНикогда никому не сломитьРусский дух — монолит нашей силы. И назначено Псковщине быть,Крепостною стеною России. Припев:Всем народом мы славим тебя,Нам по силам, чтоб стал еще краше Псковский край — русской славы земля,Дорогое Отечество наше!

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