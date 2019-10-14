Рига, , 16:12 — REGNUM Коллегия Рижского окружного суда отменила решение суда Видземского предместья Риги и признала средства в размере 29 млн евро, арестованные на счету нерезидента в Reģionālajā investīciju bankā (Региональном инвестиционном банке), добытыми преступным путём. После чего приняла решение о зачисление этой суммы в государственный бюджет Латвии. Об этом сообщает портал LSM.

Уголовный процесс о легализации добытых преступным путём средств был начат в Латвии 25 октября 2016 года. Расследование провели сотрудники управления государственной полиции по борьбе с экономическими преступлениями.

Латвийская телевизионная программа De facto утверждает, что конфискованная в латвийский бюджет сумма хранилась на офшорных счетах влиятельного украинского бизнесмена и политика Юрия Иванющенко.