Москва, , 16:11 — REGNUM Срыв отвода войск в Донбассе в результате действий украинских неонацистов дискредитировал президента Украины Владимира зеленского в глазах международного сообщества. Об этом заявил советник главы ЛНР по внешним связям, представитель ЛНР в политической рабочей группе на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Вот он сегодня делал обращение, что мирные протесты, мирные люди всегда стоят за мир на этой земле. Вот они, хорошие парни — в бронежилетах, нормально экипированные. Наверное, музыкальными инструментами в руках. Вот эти люди и давят на Зеленского. Возят его по столу перед его международными партнёрами», — заявил Мирошник.

«Они не позволяют ему выполнить те договорённости, которые подписал Кучма в Минске, которые он собирается подтвердить в нормандском формате, ему не дают развести войска», — подчеркнул он.

После недели саботажа украинской стороной штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины 14 октября объявил, что ополченцы, «имитируя готовность к разведению сил и средств», обстреляли из гранатометов различных систем на участке разведения в районе Золотого, тем самым сорвав подготовку к разведению войск.