Санкт-Петербург, , 16:10 — REGNUM Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) Санкт-Петербурга в 2020 году будет на 9,3% больше, чем в 2019 году. При этом значительная часть бюджета ОМС будет направлена на лечение онкологических заболеваний. Такое решение 14 октября приняло правительство Санкт-Петербурга.

«Нам важно, чтобы бюджет ОМС на 2020 год был достаточным для финансирования работы всех учреждений здравоохранения. Чтобы петербуржцы почувствовали отдачу от наших усилий, бюджет ОМС в следующем году увеличивается на 9,3% и составит почти 119 млрд рублей. Это серьезный рост и большая общая сумма, поэтому деньги, которые мы выделяем, должны сказаться на улучшении здоровья граждан», — заявил губернатор Александр Беглов, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Как сообщил на заседании правительства в Смольном директор территориального фонда ОМС Александр Кужель, основную часть средств бюджета фонда в 2020 года планируется потратить на оказание помощи горожанам, страдающим онкологическими заболеваниями. Финансирование на эти цели возрастет в следующем году на 34,3%.

Кроме того, как сообщает ТАСС, власти Петербурга хотят к 2024 году охватить диспансеризацией и профилактическими осмотрами порядка 70% пожилых горожан в рамках программы нацпроекта «Демография». В 2018 году эта цифра составляла около 32%. В Петербурге живет более 1,2 млн пожилых людей из общего населения в 5,3 млн человек.

Позже в Смольном уточнили, что в Санкт-Петербурге застрахованы по ОМС 5 млн 762 тысячи граждан. Работать в системе ОМС Петербурга в 2020 году будут 372 медицинских организации, что на 5% больше, чем в этом году.

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