Правительство РФ в 2020 году выделит 177 млрд рублей на лекарственное обеспечение. Об этом сообщила замглавы правительства РФ Татьяна Голикова на совещании с вице-премьерами под руководством Дмитрия Медведева.

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