14 Октября
 
17:08

Медведев потребовал от губернаторов прекратить вранье

Глава правительства РФДмитрий Медведевпризвал губернаторов прекратить манипуляции со статистикой в сфере здравоохранения.

17:07

Медведев расширил перечень жизненно важных лекарств с 2020 года

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил о подписании им распоряжения о расширении перечня жизненно важных и необходимых лекарственных средств (ЖВНЛС).

17:06

Детский сад. Дарья Антонова © ИА REGNUM

17:06

Глава правительства РФДмитрий Медведевпопросил первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова передать привет новой главе Международного валютного фонда (МВФ)Кристалине Георгиевойи экс-главе МВФ Кристин Лагард.

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17:05

Правительство РФ в 2020 году выделит 177 млрд рублей на лекарственное обеспечение. Об этом сообщила замглавы правительства РФ Татьяна Голикова на совещании с вице-премьерами под руководством Дмитрия Медведева.

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16:38

В 2019 году было создано 25 тысяч мест в детских садах, что меньше трети от запланированного количества на текущий год. На эти цели в бюджете было заложено почти 65 млрд рублей.

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16:35

Кассовое исполнение проекта по льготной ипотеке для родителей, реализуемого в рамках нацпроекта «Демография», составляет лишь 8%. Медведев призвал принять меры для исправления ситуации.

16:22

Он не исключает срыв сроков по ряду объектов.

16:21

А уже через год в РФ должно появиться около 15 тысч ФАПов.

16:21

На совещании Медведев заявил, что в 2019 году в 60 регионах должны ввести в эксплуатацию порядка 400 ФАПов.

16:17

Медведев расширил перечень жизненно важных лекарств с 2020 года

Кроме того, глава правительства РФ сообщил о подписании им распоряжения о расширении перечня жизненно важных и необходимых лекарственных средств (ЖВНЛС).

16:15

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев призвал губернаторов прекратить манипуляции со статистикой в сфере здравоохранения.

16:14

Медведев потребовал отчеты губернаторов о задержках с соцобъектами

«Вранье это необходимо прекращать», — подчеркнул Медведев. Он потребовал от глав российских регионов, где наблюдается несвоевременный ввод в строй социальных объектов, представить ему письменный отчет о причинах задержек.

16:10

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