Медведев потребовал от губернаторов прекратить вранье
Глава правительства РФДмитрий Медведевпризвал губернаторов прекратить манипуляции со статистикой в сфере здравоохранения.
Медведев расширил перечень жизненно важных лекарств с 2020 года
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил о подписании им распоряжения о расширении перечня жизненно важных и необходимых лекарственных средств (ЖВНЛС).
Глава правительства РФДмитрий Медведевпопросил первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова передать привет новой главе Международного валютного фонда (МВФ)Кристалине Георгиевойи экс-главе МВФ Кристин Лагард.
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Правительство РФ в 2020 году выделит 177 млрд рублей на лекарственное обеспечение. Об этом сообщила замглавы правительства РФ Татьяна Голикова на совещании с вице-премьерами под руководством Дмитрия Медведева.
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В 2019 году было создано 25 тысяч мест в детских садах, что меньше трети от запланированного количества на текущий год. На эти цели в бюджете было заложено почти 65 млрд рублей.
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Кассовое исполнение проекта по льготной ипотеке для родителей, реализуемого в рамках нацпроекта «Демография», составляет лишь 8%. Медведев призвал принять меры для исправления ситуации.
Он не исключает срыв сроков по ряду объектов.
А уже через год в РФ должно появиться около 15 тысч ФАПов.
На совещании Медведев заявил, что в 2019 году в 60 регионах должны ввести в эксплуатацию порядка 400 ФАПов.
Медведев расширил перечень жизненно важных лекарств с 2020 года
Кроме того, глава правительства РФ сообщил о подписании им распоряжения о расширении перечня жизненно важных и необходимых лекарственных средств (ЖВНЛС).
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев призвал губернаторов прекратить манипуляции со статистикой в сфере здравоохранения.
Медведев потребовал отчеты губернаторов о задержках с соцобъектами
«Вранье это необходимо прекращать», — подчеркнул Медведев. Он потребовал от глав российских регионов, где наблюдается несвоевременный ввод в строй социальных объектов, представить ему письменный отчет о причинах задержек.