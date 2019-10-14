Тирана, , 17:14 — REGNUM 13 октября лидер албанской оппозиции и глава Демократической партии Албании Люльзим Баша заявил, что Албания «не сможет попасть в Европу с премьером-вором».

Как сообщает албанское новостное агентство TopChannel, заявление было сделано в ходе выступления Баши перед жителями Тиранского квартала «Новое кольцо» (алб. «Unaza e re», прим. переводчика), протестующими из-за сноса их домов для строительства эстакады.

Лидер албанских демократов обвинил премьера Эди Раму в том, что он «лишил очага жителей «Нового кольца» и испортил детство сотням малышей, родители которых не знают, как найти кров», чтобы присвоить 40 миллионов евро (около 2,8 миллиарда рублей) из государственной казны.

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