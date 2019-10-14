Москва, , 16:06 — REGNUM Присутствие президента Украины Владимира Зеленского на Донбассе 14 октября носит сугубо декоративный характер — главе государства не хочется иметь дело с неонацистами в столице, поэтому он нашёл в срыве отвода войск повод уехать из столицы. Об этом заявил советник главы ЛНР по внешним связям, представитель ЛНР в политической рабочей группе на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Зеленский, я так понял, решил, что в Киеве сегодня жарковато будет, поэтому на Донбассе для него будет как-то поспокойнее. Потому он рванул подальше — подальше от Золотого, поехал в Краматорск. Не хочет туда ехать слушать женщин, которые могут сказать реальную правду. Он слышать правду не готов», — заявил Мирошник.

14 октября в Киеве проходит марш в честь 77-летия создания Украинской повстанческой армии. Тем временем, в Донбассе по-прежнему не удаётся начать отвод войск. После недели саботажа украинской стороной штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины 14 октября объявил, что ополченцы, «имитируя готовность к разведению сил и средств», обстреляли из гранатометов различных систем на участке разведения в районе Золотого, тем самым сорвав подготовку к разведению войск.