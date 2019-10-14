Тбилиси, , 16:06 — REGNUM

«Олигарх Бидзина Иванишвили подобно разбойнику присвоил очень большую долю национального достояния, поэтому его и его правительство будет судить международный антикоррупционный суд», заявил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в своем очередном видеообращении к соратникам и сторонникам в Грузии. Видеоролик размещен на его странице в соцсети Facebook, и его тут же подхватили все грузинские СМИ.

Для большей убедительности экс-президент привел конкретный пример: семья живет в трехкомнатной квартире, в доме, в который по соседству поселился разбойник. Пользуясь влиянием на прокуратуру, полицию и власть, разбойник отобрал у соседа 2 комнаты из трех и оставил его с женой и детьми в одной комнате. «Как вы думаете, можно ему это простить?» — задал слушателям риторический вопрос Саакашвили и опять перекинулся на Иванишвили и его «подручных».

Видеообращение опубликовано под названием «Нет мести и нет безнаказанности!»

«Разговоры о том, что все это им нужно простить, спустить с рук, неправильны. Но кто их должен осудить? Конечно, не Мурусидзе и не новые «Мурусидзе» (судья, фамилия которого в Грузии стала нарицательной из-за того, что он был действующим судьей в период правления Саакашвили и вынес несправедливый приговор по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и другие несправедливые, по оценке общества, приговоры). Это должен сделать международный антикоррупционный суд, и мы пригласим нескольких английских, американских, голландских и других западных судей, и они в результате очень доскональных юридических процедур, если все это подтвердится, разберутся с делами самых высоких должностных лиц», — рассказал Михаил Саакашвили о том, какая ответственность ожидает нынешних «властителей» в случае его возвращения к власти в Грузии.

Экс-президент выразил уверенность в том, что правительство в Грузии обязательно сменится, а потому призвал всех ориентироваться на национальное единство и сделать все, основываясь на принципах справедливости и нормах международного права. Что касается политических решений в отношении нынешних оппонентов, Саакашвили в случае прихода к власти обещает быть к ним максимально всепрощающим.