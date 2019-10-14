Тбилиси, 14 октября 2019, 16:06 — REGNUM
«Олигарх Бидзина Иванишвили подобно разбойнику присвоил очень большую долю национального достояния, поэтому его и его правительство будет судить международный антикоррупционный суд», заявил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в своем очередном видеообращении к соратникам и сторонникам в Грузии. Видеоролик размещен на его странице в соцсети Facebook, и его тут же подхватили все грузинские СМИ.
Для большей убедительности экс-президент привел конкретный пример: семья живет в трехкомнатной квартире, в доме, в который по соседству поселился разбойник. Пользуясь влиянием на прокуратуру, полицию и власть, разбойник отобрал у соседа 2 комнаты из трех и оставил его с женой и детьми в одной комнате. «Как вы думаете, можно ему это простить?» — задал слушателям риторический вопрос Саакашвили и опять перекинулся на Иванишвили и его «подручных».
Видеообращение опубликовано под названием «Нет мести и нет безнаказанности!»
Экс-президент выразил уверенность в том, что правительство в Грузии обязательно сменится, а потому призвал всех ориентироваться на национальное единство и сделать все, основываясь на принципах справедливости и нормах международного права. Что касается политических решений в отношении нынешних оппонентов, Саакашвили в случае прихода к власти обещает быть к ним максимально всепрощающим.