Тбилиси, , 15:59 — REGNUM Своим отказом от дачи комментариев по интересующим общественность вопросам президент Грузии показала, что она не является народным президентом, считает грузинский аналитик Арчил Гамзардия, который заявил об этом грузинскому изданию «Резонанси», комментируя очередной жеский отказ Зурабишвили от каких-либо неожиданных комментариев для СМИ по актуальным темам.

На этот раз, как пишет издание в статье под названием «Президент показывает, что она не народный президент — Гамзардия о втором отказе Зурабишвили», журналисты поинтересовались у Саломе Зурабишвили причинами, по которым она помиловала осужденных за убийство лиц. Вопрос президенту был задан на фестивале вина в Гурджаани, и Зурабишвили ответила, что фестиваль вина — замечательный праздник и в этот день на другие темы она говорить не будет.

«Зурабишвили считает, что перед СМИ она ни в чем и никому не подотчетна. Как бы пытается создать свою повестку дня, а не ответить на интерес общества и СМИ. Хотя трудно сказать, какую именно повестку дня она создает, потому что президент не может своей деятельностью предложить обществу что-то интересное, достойное и позитивное. Поэтому она и выбрала ту жесткую риторику, которой ставит себя выше собственной обязанности давать разъяснения», — так, в целом достаточно обходительно и без ссылки на конкретные источники и причины такого поведения президента объяснил ее отказ аналитик.

И все же он отметил, что президент в своих действиях и заявлениях ориентируется не на то, «что подумает о ней общество, а на то, как воспримут все это правящая партия и ее лидер».

Напомним, что от прямых и самостоятельных комментариев по любым неожиданным и непредусмотренным вопросам нынешний президент Грузии обычно отказывается. Уже на первые просьбы журналистов дать оценку тому или иному конкретному событию Саломе Зурабишвили пояснила, что по новой Конституции Грузии президент страны политиком не является.