Дамаск, , 15:58 — REGNUM Вооруженные силы Турции пытаются перекрыть в Сирии стратегическое шоссе, которое связывает Алеппо с административным центром Хасеке на северо-востоке страны, сообщает 14 октября Al Ekhbariya.

По данным телеканала, турецкие военные ведут бои с курдскими ополченцами из «Сил народной самообороны» в районе населенных пунктов Тувейджель и Эль-Ховейш. Курдские бойцы отражают атаки турецких войск.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале масштабной военной операции «Источник мира» на севере Сирии к востоку от Евфрата. Цель военной операции — ликвидация террористической угрозы у границ Турции и создание зоны безопасности, в которую добровольно вернутся миллионы сирийских беженцев.

Читайте также: Совет Евросоюза призвал Турцию вывести войска из Сирии