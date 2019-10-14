Вильнюс, , 15:57 — REGNUM Полиция Литвы официально подтвердила, что брат экс-посла Евросоюза РФ Вигаудаса Ушацкаса Эугениюс Ушацкас во время ДТП, при котором погибла мать Ушацкасов, находился в алкогольном опьянении. По данным литовского портала газеты Lietuvos rytas в его крови обнаружено 1,32 промилле алкоголя. За управление транспортным средством в таком опьянении грозит тюремный срок до 10 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 октября во время ДТП погибла 86-летняя мать Вигаудаса Ушацкаса Лайма Ушацкене.

После неудачной попытки выставить свою кандидатуру на выборах президента Литвы весной 2019 года Вигаудас Ушацкас заявил об окончании политической карьеры и перешёл работать в авиакомпанию Avia Solutions Group.

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