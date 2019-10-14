14 октября 2019 | Время чтения 4 мин

Холодная война Запада против нашей страны никогда не прекращалась. Её целью является уничтожение России без развязывания ядерной войны путём идеологической, политической и экономической дестабилизации, а также посредством втягивания нашей страны в региональные войны и локальные конфликты с использованием обычных вооружений.

Михаил Демурин, , 15:51 — REGNUM В интервью телеканалам RT Arabic, AlArabiya и SkyNewsArabia наш президент заявил, что «второй холодной войны не будет», а если будет, то она «затронет Россию в наименьшей степени благодаря передовым вооружениям». Это утверждение, честно говоря, повергло меня в смысловое замешательство.

Исаак Левитан. Над вечным покоем. 1894

Я исхожу из того, что холодная война Запада против нашей страны никогда не прекращалась. Её целью является уничтожение России без развязывания ядерной войны путём идеологической, политической и экономической дестабилизации, а также посредством втягивания нашей страны в региональные войны и локальные конфликты с использованием обычных вооружений.

Говоря о «второй холодной войне», Владимир Путин, видимо, имеет в виду, что «первая холодная война» уже закончилась и этим её завершением стало уничтожение СССР. Но ведь наш президент сам неоднократно подчёркивал, что современная Россия, СССР, Российская Империя — это одна и та же страна. Что же касается Запада, то, как мы видим по происходящему сегодня, он борется не против какого-то конкретного вида русской или российской государственности (например, социалистического, временно побеждённого в 1991 году), а против России как таковой — как культурно-исторического явления. И вот именно эту Россию, Россию как таковую, ему в 1991 году добить не удалось. Да и у внутренних враждебных её исторической сути сил извести Россию окончательно в 1990-е годы не получилось. Так что по всему выходит, что холодная война Запада против нашей страны и нашего народа продолжается.

Кстати говоря, хотя официально считается, что Запад начал против нас холодную войну после 1945 года, на самом деле, она велась против нашей страны всё время после Великой Октябрьской социалистической революции. До 1917 года культурно-историческая борьба Запада с нашей страной тоже велась, но не носила характера войны на уничтожение. В Европе были уверены, что преимущественно прозападный характер династии Романовых и тем более — большинства российской элиты позволит переформатировать Россию на западный манер без применения чрезвычайных средств. Эту оценку полностью подтвердил Февраль 1917 года.

Так вот межвоенный период холодной войны, начавшийся с конца 1917 года, наша страна у Запада выиграла. Запад оказался расколот, единого похода на СССР у него не получилось, и объяснение этого лежало в мастерском использовании Советами фактора мягкой силы, идеологической борьбы, культурного превосходства. Симпатии не только широких народных масс европейских стран и США, но и немалой части их элит оказались на стороне СССР, а созданный Западом в целях борьбы с Советским Союзом монстр — Гитлеровский рейх — ужаснул их самих. Итогом стал союз части Запада с СССР для борьбы против другой его части.

В послевоенный период характерной чертой холодной войны Запада с СССР стал тот факт, что, в отличие от США и их союзников по НАТО, Советский Союз задачи полного уничтожения своего противника в этой войне перед собой не ставил. Ошибка ли это была или проявление чувства самосохранения, не будем сейчас решать, но факт остаётся фактом: это было так, советская цивилизация оказалась более человечной.

Теперь самое время взглянуть на перспективы нашего нынешнего противостояния с Западом. Точно так же, как в 1950-е, 1960-е или 1970-е годы, Запад хочет, чтобы России в её нынешнем виде не было. Мы сегодня далеки от культурно-исторического идеала России, но всё же не до конца ещё «озападнились» и, главное, движение в последние годы пошло в направлении от Запада к традиционной российской сути. Запад этого не потерпит и своё давление на нас будет только усиливать. Перспективные виды вооружений, о которых говорит Владимир Путин, даже абсолютно эксклюзивные, даже те, «которых пока нет ни у кого в мире», на этом новом этапе холодной войны решающей роли сыграть не смогут. Предупредить против попыток развязать «горячую» войну — да, смогут. Остановить широкомасштабную войну против нас или наших союзников — тоже смогут. А вот помочь в смысловом, культурном, мировоззренческом, цивилизационном противостоянии — нет. Как, впрочем, они не помогли и Советскому Союзу — а вооружения у него были о-го-го; до сих пор за их счёт и физически сдерживаем Запад, и в новых разработках подпитываемся!

Итак, несколько выводов.

Холодная война Запада против России никогда не прекращалась, она как шла, так и идёт, и в силу этого рассуждать о некой «второй холодной войне» не имеет смысла.

Новые совершенные системы вооружений в холодной войне как с их, так и с нашей стороны — не главное, но паритет, а лучше превосходство, необходимы. Как необходим и экономический паритет.

Победить Запад в холодной войне можно только цивилизационно, своим культурно-историческим превосходством. Именно над этим инструментарием необходимо целенаправленно работать, но именно о нём, судя по тому, что сказал Владимир Путин, мало кто в руководстве нашей страны задумывается.