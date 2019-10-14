Сеул, , 15:54 — REGNUM С 14 по 16 октября в Сеуле состоится встреча начальников штабов ВВС одиннадцати стран. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на военные источники.

По данным источников, начальник штаба ВВС Южной Кореи Вон Ин Чхоль проведет ряд двухсторонних встреч с представителями десяти стран, включая представителей из США, Малайзии, Бразилии и Перу.

В рамках данных встреч, представители двух стран обсудят пути укрепления сотрудничества и обменов, а также превосходство южнокорейской техники и системы образования летчиков.

Также Вон Ин Чхоль встретится с командующим Тихоокеанскими Военно-воздушными силами (ВВС) США генералом Чарльзом Брауном, с которым обсудит ситуацию на Корейском полуострове и важность союза США и Южной Кореи.

Стоит отметить, что данные встречи пройдут в рамках международной аэрокосмической и оборонной выставки (ADEX).

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