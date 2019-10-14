Белград, , 16:01 — REGNUM 13 октября глава Канцелярии Сербии по Косово при правительстве Сербии Марко Джурич прокомментировал сообщения об отравлении 26 членов ЦИК Косово, работавших с конвертами с избирательными бюллетенями из Сербии.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Джурич заявил, что члены ЦИК намерены провести манипуляции с голосами косовских сербов, с тем чтобы провести в парламент представителей сербских оппозиционных партий, которые будут лояльны Альбину Курти — будущему премьер-министру Косово.

«То, что произошло сегодня должно показать всем, что политикой в Приштине занимаются неграмотные шовинисты, и что все это делается для того, чтобы обвинить сербов и сделать их объектом ненависти, для того, чтобы на фоне избирательной катастрофы повысить позиции Рады Трайкович и других кандидатов Курти», — заявил Джурич.

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