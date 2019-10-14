Горки-9, Московская область, , 15:48 — REGNUM Главы российских регионов, где наблюдается несвоевременный ввод в строй социальных объектов, должны представить премьер-министру Дмитрию Медведеву письменный отчет о причинах задержек. Об этом глава правительства заявил 14 октября на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Дмитрий Медведев Government.ru

Каждый руководитель субъекта Федерации, подчеркнул Медведев, должен лично объяснить, с чем связано отставание в строительстве, а также предоставить план действий. При этом он призвал глав регионов не «подставлять» своих заместителей.

Низкие темпы строительства социальных объектов связаны не со слабостью регионов, а со слабостью команды, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Медведев также потребовал, чтобы главы регионов прекратили манипуляции со статистикой в сфере здравоохранения. «Вранье это необходимо прекращать», — подчеркнул он.

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