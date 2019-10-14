Москва, , 15:46 — REGNUM На выборах в Сейм и Сенат Республика Польша в России проголосовало более 620 избирателей, передает Onet со ссылкой на Польское агентство печати. В Москве и Санкт-Петербурге наибольшее количество голосов получила оппозиционная «Гражданская коалиция» (KO), а в Калининграде, Иркутске и Смоленске — правящая партия «Право и Справедливость» (PiS).

Москва отдала КО на выборах в Сейм 164 голоса, 84 проголосовало за левых и 80 — за PiS. В Санкт-Петербурге КО поддержали 63 человека, 41 — PiS. В Калининграде у PiS — 27 голосов, КО — 13, левые — 11 голосов. В Иркутске 38 избирателей поддержали PiS, 5 — КО, 1 — левых. В Смоленске проголосовало 11 избирателей. PiS набрала 6 голосов, левые — 2.

Как сообщало ИА REGNUM, парламентские выборы в Польше состоялись 13 октября. На них избраны 460 депутатов нижней палаты парламента, Сейма, и сто членов верхней палаты — Сената.