Париж, , 15:52 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в знак протеста против турецкой агрессии в Сирии не будет присутствовать на матче между национальной сборной страны против Турции, который состоится в Париже. Об этом 14 октября говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Матч пройдет сегодня, 14 октября на стадионе «Стад де-Франс» в рамках отборочных туров к чемпионату Европы 2020 года. Власти страны усилили меры безопасности в преддверии матча.

Как передавало ИА REGNUM, ранее власти Франции, как и другие страны-члены Евросоюза подвергли критике вторжение Турции на север Сирии, что значительно осложнило отношение между странами. Президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил содружеству открытием границ для беженцев.

Читайте ранее в этом сюжете: Совет Евросоюза призвал Турцию вывести войска из Сирии