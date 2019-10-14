Великий Новгород, , 15:43 — REGNUM В правительстве Новгородской области нашли кандидатов на должности руководителей трёх министерств (образования, культуры, а также спорта и молодёжной политики), при этом вакантной остаётся ещё одна должность — министра культуры. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, ситуацию прокомментировал сегодня, 14 октября, на пресс-конференции в Великом Новгороде губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Он отметил, что процесс согласования регионального министра — «достаточно долгий», его проходят сейчас кандидаты на вакантные должности в трёх министерствах областного правительства.

«В культуре сложнее, пока даже кандидата нет», — отметил губернатор.

По его мнению, это связано с системной проблемой в сфере культуры региона.

«У нас среднего поколения практически нет в этой отрасли: есть очень уважаемые люди старшего поколения, есть активная молодёжь. Но желающих перестать заниматься творчеством и перейти на административную работу не так много. Поиск ещё идёт», — заявил губернатор Новгородской области.

Напомним, прежний министр культуры Новгородской области — дипломант конкурса «Юрмала шансон» Владимир Вербило — получил эту должность по результатам конкурсного отбора в декабре 2018 года, но проработал всего полгода.

Напомним также, что в регионе объявлен конкурс на должность министра здравоохранения, причём объявления о вакансии размещены даже на интернет-сайтах по трудоустройству.

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