Ростов-на-Дону, 14 октября 2019, 15:40 — REGNUM Артиллеристы 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) на учении в Ростовской области остановили наступление условного врага. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
Военнослужащие, применив самоходные артиллерийские гаубицы «Мста-С», остановили атаку условного противника, создав на его пути зону заградительного огня. Обстановку артиллеристы мониторили с помощью беспилотных летательных аппаратов.
К проверке привлекался весь личный состав артиллеристов соединения ЮВО.