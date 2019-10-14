Берлин, , 15:59 — REGNUM 14 октября государственный министр ФРГ по европейским делам Майкл Рот заявил, что Евросоюз должен сдержать обещание о начале переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС, поскольку обе страны выполнили поставленные требования и заслуживают вознаграждения.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Рот подчеркнул, что обратное негативно скажется на доверии в блоке.

«Отказ станет серьёзной угрозой доверию к ЕС, миру и стабильности на Западных Балканах. Мы создадим политический вакуум, который без церемоний заполнят новые акторы, такие как Россия, Китай, Турция и Ближний Восток. Наши партнеры не должны нарушать данное слово», — подчеркнул Рот.

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