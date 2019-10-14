Великий Новгород, , 15:27 — REGNUM Власти Новгородской области будут помогать руководству Великого Новгорода в решении вопроса продолжения строительства детских садов в городе и стараться минимизировать ущерб от несдачи объектов в срок. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 14 октября, на пресс-конференции в Великом Новгороде заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

«Если анализировать все действия, что город предпринимал, — они все законны. Так действует 44-й федеральный закон. Ситуация — в общем несовершенстве законодательства, связанного с закупками», — прокомментировал губернатор.

Он пояснил, что торги по детским садам в Великом Новгороде проходили ещё до 1 июля 2019 года, то есть по старым правилам, и аналогичная ситуация сложилась практически во всех субъектах РФ.

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«Говорить о том, что виноваты городские власти, наверное, нельзя. Мы в любом случае будем достраивать садик», — также заявил губернатор Новгородской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Великом Новгороде строятся три новых детских сада, все строятся с отставанием от первоначального графика, при этом с подрядчиком одного из детских садов — на улице Речной, власти города расторгли контракт в одностороннем порядка — детский сад, который должны были построить к 1 ноября, готов только на 25%, стройка заморожена. Подрядчиком выступала «Группа компаний СТК» (Санкт-Петербург). Строительство детских садов на улицах Якова Павлова и Вересова продолжается, хоть и с отставанием — их строит петербургское ООО «Спецстрой».

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