Пхеньян, , 15:24 — REGNUM В последнее время отношения России и Северной Кореи получили новое развитие, однако их общий уровень на современном этапе не соответствует возможностям и потребностям двух государств Такое мнение в интервью ТАСС высказал посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

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По словам дипломата, у обеих стран есть нереализованный потенциал почти по всем направлениям сотрудничества. Он напомнил, что могучие «кооперационные заделы в промышленности и сельском хозяйстве, в транспорте и энергетике, в культуре и образовании» создавались, начиная с конца 70-х годов, когда страна была основным партнёром КНДР во всех без исключения областях.

«Так что нам есть, на что опереться и к чему стремиться», — подчеркнул Мацерога.

В числе наиболее персепктивных областей для взаимодействия дипломат назвал сотрудничество в трёхстороннем формате с привлечением южнокорейских партнёров.

«Речь идёт о крупных инфраструктурных проектах, в том числе о соединении железнодорожных и энергетических сетей, а также о поставках российских углеводородов на юг [Корейского полуострова] через территорию КНДР», — пояснил посол.

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Как сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2019 года объём торговли между Северной Кореей и Дальним Востоком России резко вырос и составил 10,69 млн долларов. Для сравнения: за тот же период прошлого года объём взаимной торговли достиг лишь 3,7 млн долларов. Главным образом, Россия поставляла нефть и нефтепродукты — на эту группу товаров приходится 9,1 млн долларов.

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