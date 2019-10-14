Джакарта, , 15:24 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что женщины-дипломаты сталкиваются с большими трудностями при выполнении своих обязанностей, чем мужчины-дипломаты, сообщает Antara.

«Для начала, трудно совмещать семью и работу. Потому что работа дипломата не знает времени, места или даже национальных границ», — заявила глава МИД Индонезии и мать двоих детей в специальном интервью издательству.

По словам Ретно Марсуди, роль женщины в дипломатии имеет свои преимущества, особенно в сфере мягкой силы.

Известно, что в настоящее время число женщин-дипломатов в министерстве иностранных дел Индонезии составляет 36%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди предупредила, что безопасность в штате Ракхайн (Мьянма) остается серьезной проблемой для репатриации населения рохинджа.

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