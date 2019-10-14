Приштина, , 15:40 — REGNUM 26 работников ЦИК Косово, работавших с конвертами, в которых содержались избирательные бюллетени 15 000 граждан Косово в Сербии, принявших участие в парламентских выборах в Косово 6 октября, обратились в больничные учреждения с жалобами на аллергические воспаления на лице и руках. Девять из них были госпитализированы — все они женщины, двое из них беременны.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, медикам до сих пор не удалось выявить причину аллергической реакции.

Эксперт в сфере безопасности Авни Ислами назвал данное происшествие химико-биологической атакой на ЦИК Косово и на саму республику.

Глава ЦИК Косово Вальдете Дака сообщила, что конверты, в которых возможно содержались отравляющие вещества, будут храниться в министерстве инфраструктуры Косово, а затем будут направлены на экспертизу в полицию края.