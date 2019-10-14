Ереван, , 15:21 — REGNUM «Разрабатываются все возможные шаги, чтобы оказать содействие всем нашим соотечественникам, выразившим желание переехать из северных районов Сирии». Об этом сегодня, 14 октября, в беседе с журналистами сказала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

По её словам, на севере Сирии насчитывается около 3000 армян, которые в основном сконцентрированы в Камышлу и Эль-Маликиe. По словам Анны Нагдалян, военных столкновений в этих районах пока нет.

«Наше посольство в Дамаске и наше генеральное консульство в Алеппо работают в чрезвычайном режиме. Дипломатические представительства Армении находятся на постоянной связи с общинными структурами в северных районах Сирии и Камышли. Мы получаем оперативную информацию из наших дипломатических представительств», — заявил пресс-секретарь МИД Армении.

11 октября после закрытой встречи в Национальном собрании секретарь Совета безопасности Армен Григорян заявил, что официального предложения об эвакуации армян, проживающих на севере Сирии, не было, но если будут желающие, им будут предоставлены все необходимые средства. Однако, по его словам, желающих пока не было.

На вопрос, выступил ли официальный Ереван с официальным предложением об эвакуации, Григорян ответил: «Мы пока не выступили с официальным предложением, но если будут желающие, потому что вы знаете, что этот вопрос не только находится в центре внимания правительства, но также консульство и посольство находятся в контакте с руководителями общины, и если в какой-то момент будет такое желание, естественно, мы предпримем все меры, чтобы обеспечить все необходимые средства».

Секретарь Совбеза заверил, что обсуждаются все способы помочь сирийским армянам: «Мы поддерживаем связь как с консулом, так и с послом. Мы говорим о том, какие материальные или другие потребности имеются в данный момент, и если в чем-то будет нужда или будет необходимость в решении, мы примем решение и пойдем по этому пути».