Пхеньян, , 15:18 — REGNUM Отношения Москвы и Пхеньяна во многих сферах получили импульс благодаря переговорам президента РФ Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на острове Русский во Владивостоке. Об этом заявил российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора в интервью ТАСС, опубликованному 14 октября.

По словам дипломата, за прошедший с апреля период стороны реализовали ряд мероприятий в политических, культурных и образовательных обменах. Далее намечен обмен визитами руководителей законодательных собраний и депутатов разных уровней, глав регионов и министров. Запланированы выставки, гастроли музыкальных коллективов и другие подобные мероприятия.

Мацегора подчеркнул, что в Москве ожидали многого от переговоров глав России и КНДР, в частности, в области укрепления безопасности в Северо-Восточной Азии и в двустороннем сотрудничестве. Эти надежды оправдались в полной мере, заключил он.

Читайте также: Владимир Путин и Ким Чен Ын рассказали, о чем говорили с глазу на глаз