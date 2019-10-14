Москва, , 15:16 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал статью помощника российского лидера Владислава Суркова, в которой он назвал сложившуюся в период правления Владимира Путина политическую систему глобальным политическим лайфхаком.

«Не знаю, мне не совсем импонирует название «путинизм». Я не знаю, что такое политический лайфхак, поэтому не могу судить», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем Песков согласился с Сурковым в том, что фактически последние 20 лет — «это очень важные годы в истории нашей страны, и в истории развития всего мира».

«Невозможно умалять роль Путина в этих процессах», — добавил Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 14 октября, издание «Актуальные комментарии» объявило об открытии рубрики «путинизм». Сурков отметил, что сложившаяся при президенте страны политическая система стала глобальным политическим лайфхаком, а «путинизм» — действующей идеологией повседневности.

Отметим также, что в феврале Владислав Сурков в статье «Долгое государство Путина» написал, что Россия продолжит быть «государством Путина» ещё много лет, а пока «большая политическая машина» лишь набирает обороты.

В качестве основного достоинства такого государственного устройства представитель Кремля назвал умение слышать и понимать российский народ. При этом, по его словам, этой модели государственного устройства Сурков предрёк ещё долгие-долгие годы существования, добавив, что она станет «средством выживания и возвышения российской нации» в XXI веке.

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