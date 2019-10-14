Москва, , 15:10 — REGNUM В Кремле пока не определились с тем, будут ли рекомендовать опыт Екатеринбурга в проведении опроса по месту строительства храма регионам. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Не знаю, насколько это можно систематизировать», — сказал Песков.

При этом он откуда-то взял цифру явки в 2,6% горожан, назвав её совсем не резонансной. А по данным горизбиркома в опросе приняли участие 97 143 горожанина или 8,95%.

Как сообщало ИА REGNUM, общегородской опрос прошёл 13 октября. Жители города выбрали из двух площадок одну — бывший Приборостроительный завод. В ближайшее время там могут начать строить храм Святой Екатерины.

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