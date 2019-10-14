Приштина, , 15:45 — REGNUM Прошла неделя с проведения парламентских выборов 6 октября в Косово, однако партии Движение за самоопределение и Демократическая лига Косово, получившие соответственно 25,79% и 25,05% голосов, до сих не начали переговоры о формировании коалиционного правительства, что делает перспективу заключения соглашения о коалиции весьма отдаленной.

Напомним, ранее эти две партии составляли ядро оппозиции правительственной коалиции под руководством премьер-министра Рамуша Харадиная.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, заместитель председателя демократической лиги Косово Агим Велиу заявил, что причиной откладывания переговоров о создании коалиции являются трудности при составлении совместной программы правления.

В ЛДК также заявляют, что переговоры о формировании коалиционного правительства начнутся только после публикации ЦИК окончательных результатов выборов, которые могут принести им первое место, поскольку разрыв между получившим наибольшее число голосов «Самоопределением» и «Лигой» составляет менее 1%.

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