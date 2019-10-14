Эр-Рияд, , 15:08 — REGNUM Президент России Владимир Путин приехал во дворец короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, где стороны проведут переговоры. Трансляцию ведёт телеканал Al Arabiya.

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Глава государства прибыл из аэропорта на автомобиле Aurus, который на всём протяжении пути сопровождал почётный эскорт конных всадников с флагами России и Саудовской Аравии. Уже во дворце после встречи с королём в исполнении оркестра прозвучали гимны России и Саудовской Аравии.

Добавим, что перед переговорами сторон состоится государственный приём от имени саудовского монарха в честь президента РФ, который пройдёт в закрытом от прессы режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября начался государственный визит президента РФ в Саудовскую Аравию. Последний раз в исламском государстве российский лидер был 12 лет назад — в 2007 году.