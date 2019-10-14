Анкара, , 15:13 — REGNUM Министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль заявил, что турецкая агрессия на севере Сирии основана на нормах международного права, об этом 14 октября сообщает Anadolu Ajansi.

«Турция продолжает операцию, основанную на международных договорах, в рамках норм международного права», — подчеркнул Гюль во время пресс-конференции в Страсбурге.

Политик также подчеркнул, что его страна не ставит своей целью аннексию чужих территорий, а лишь борьбу с терроризмом.

Напомним, курдские повстанцы в Сирии, против которых Анкара осуществляет свою операцию, обвиняются в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК), повстанческой группировкой, считающейся в Турции террористической.

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