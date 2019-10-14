Москва, , 15:00 — REGNUM Глава правительства РФ Дмитрий Медведев призвал губернаторов прекратить манипуляции со статистикой в сфере здравоохранения

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Этого быть не должно. Вранье это необходимо прекращать. Если в дальнейшем кто-то будет пойман на манипуляции статистикой, последствия будут весьма и весьма неприятные. Попросил бы это всех иметь в виду», — сказал Медведев.

Глава правительства также пригрозил неприятными последствиями.

Вместе с тем в 36 субъектах РФ растет показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, что вызывает опасения у правительства.