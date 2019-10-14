Варшава, , 14:57 — REGNUM Во время выборов и предвыборного «дня тишины» в Польше зафиксированы два серьёзных правонарушения и 43 мелких инцидента, сообщили «Польскому радио» в главном управлении полиции страны.

Пресс-секретарь полиции Антоний Жечковский пояснил, что два правонарушения могут быть квалифицированы по ст. 500 Избирательного кодекса как преступления — это факты обнародования результатов опросов. Из 43 административных правонарушений 15 подпадают под ограничения Избирательного кодекса, 28 — по административному.

Большинство административных правонарушений — повреждения плакатов предвыборной агитации.

По сообщению Варминско-Мазурской полиции, в Дзялдове было сорвано несколько плакатов, а в Эльке повреждён баннер, установленный на автомобильном прицепе. В Бартошице предвыборные плакаты были развешены на заборе частного владения без разрешения собственника.

В Новом Томысле Велькопольского воеводства 35-летний мужчина, сорвавший 12 октября 13 предвыборных плакатов, был оштрафован на 150 злотых (около 40 долларов) по ст. 67 Административного кодекса. Аналогичные случаи зафиксированы в Лодзи и некоторых других городах.

Один человек подал жалобу на получение предвыборной агитации в «день тишины» от оппозиции по СМС.

Выборы в сейм и сенат (двухпалатный парламент) Польши проходили в воскресенье, 13 октября с 7.00 до 21.00. С полуночи пятницы и до окончания выборов предвыборная агитация запрещена везде, в том числе и в интернете. Запрещено также публиковать результаты опросов. Штраф за нарушение может достигать одного миллиона злотых (около 250 тыс. долларов).