Вашингтон, , 15:43 — REGNUM Политика ЕС на Балканах привела к усилению позиций России, Турции и Китая в регионе, что является угрозой интересам США и заставляет Америку увеличить свое присутствие на Балканах.

«Большое возвращение» США на Балканы проявляется в усилении активности НАТО, посредством участившихся визитов видных американских дипломатов — в том числе госсекретаря Майка Помпео — на полуостров, а также в появлении в 2019 году новых постов — специального представителя госсекретаря США по Западным Балканам и представителя президента США по диалогу между Сербией и Косово, — которые заняли Мэттью Палмер и Ричард Гренелл, передает албанское новостное агентство Telegrafi.

Несмотря на то, что Палмер и Гренелл заявляют, что их целью является решение проблемы Косово и ускорение евроинтеграции Северной Македонии, по мнению экспертов из базирующего в Боснии и Герцеговине катарского информационного агентства Al Jazeera Balkans, подлинной целью Штатов является вытеснение держав-соперниц из региона.

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