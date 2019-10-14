Вашингтон, , 14:46 — REGNUM Сенатор США Берни Сандерс представил план экономических реформ за день до очередных дебатов между кандидатами в президенты США от Демократической партии, об этом 14 октября сообщает Reuters.

Документ отражает левые взгляды политика, в нем представлены предложения по ограничению уклонения от налога на корпорации, ужесточение антимонопольного законодательства, расширение прав трудящихся.

78-летний сенатор, называющий себя демократическим социалистом, надеется побороться за высший пост в стране с действующим президентом США Дональдом Трампом в ноябре 2020 года.

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