Кемерово, , 14:29 — REGNUM В Кузбассе на базе Сибирского политехнического техникума заработал центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Заместитель министра просвещения РФ Ирина Потехина отметила, что Кемеровская область начала марафон открытий таких центров. Всего их в России будет 100.

«У центров очень серьёзная и сложная задача. Они являются мостиками между рынком труда и тем, что должна давать система образования. Специалисты центров будут мониторить рынок труда, находить новые профессии и создавать под них новые программы, а затем запускать эти программы в жизнь — в колледжи или в вузы», — сказала Потехина на открытии.

По словам губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва, ЦОПП «позволит сформировать новую региональную систему образования».

До конца текущего года в ЦОППе планируется обучить 300 предпенсионеров, 500 студентов, а 30 человек будут обучены под заказ работодателей.

Центр вошёл в структуру научно-образовательного центра мирового уровня «Кузбасс». Он открыт в рамках проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». На его реализацию было выделено около 55,8 млн рублей, из которых 54,1 млн — федеральные средства, 1,7 млн — областной бюджет.