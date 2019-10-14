Москва, , 14:28 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину доложили о главных заявлениях главы Украины Владимира Зеленского, сделанных им во время пресс-марафона, заявил 14 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле внимательно ознакомились с основными высказываниями Зеленского, особенно с теми, которые касаются процесса урегулирования ситуации в Донбассе.

«При всем уважении мы не могли бы посвятить такое количество часов просмотру полного объема общения, — сказал Песков. — Но еще раз повторяю: основные его заявления были прочитаны, были доложены президенту Путину».

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Как сообщало ИА REGNUM, общение Зеленского с журналистами прошло 10 октября и длилось около 14 часов. Президент Украины ответил более чем на 500 вопросов.

По словам экс-депутата Верховной рады Борислава Березы, уже к средине марафона Зеленский выглядел уставшим и путался в мыслях. Политик считает, что такое мероприятие больше никогда не повторится.

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