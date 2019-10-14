Джуба, , 14:35 — REGNUM Делегация во главе с Мохамедом Хамданом «Хемети» Даголо, одним из старших членов правящего Переходного суверенного совета Судана, прибыла в столицу Южного Судана, Джубу, для проведения переговоров с повстанческими группировками, действующими в Судане. Об этом передает ВВС Africa.

Переговоры начнутся сегодня, 14 октября, после того, как президент Южного Судана Сальва Киир официального пригласил представителей обеих сторон для решения возникших между ними разногласий.

Переговоры между переходным правительством Судана и Суданским революционным фронтом направлены на то, чтобы убедить повстанческие группировки, сражавшиеся с правительственной армией в районах Голубого Нила, Южного Кордофана и Дарфура, присоединиться к политическому процессу в Судане.

Как сообщает RFI Kiswahili, ожидается, что переговоры продлятся в течение месяца и пройдут в соответствии с соглашением, заключенным 11 сентября 2019 года между правительством Судана и двумя главными вооруженными группировками.

Напомним, после свержения президента Омара аль-Башира в апреле 2019 года власть в Судане перешла к переходному правительству, состоящему из военных и гражданских лиц. По словам премьер-министра правительства Судана Абдаллы Хамдока, достижение мира и стабильности в стране — его главный приоритет, а текущие переговоры с вооруженными группировками — первый шаг на пути к этой цели.

Лидер Суданского переходного суверенного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан примет участие в первом заседании переговоров вместе с лидерами Кении, Эфиопии и Уганды, сообщает официальный представитель Южного Судана.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси также был приглашен на переговоры, передает телерадиокомпания.