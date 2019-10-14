Москва, , 14:28 — REGNUM Ситуация на границе Турции и Сирии требует особого внимания со стороны СБ ООН. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Необходимо в сжатые сроки предпринять попытки прекратить кровопролитие и сесть за стол переговоров, чтобы не допустить перерастания операции Турции против террористов в военное противостояние Анкары и Дамаска», — заявил парламентарий.

Он полагает, что разрастание зоны нестабильности в регионе будет одной из тем на переговорах главы нашего государства с руководством Саудовской Аравии.

«Сейчас со стороны мирового сообщества требуется сдержанность и мудрость. Пока что мы видим вместо усилий по урегулированию проблемы в США и Европе попытки еще больше столкнуть лбами конфликтующие стороны, что лишь накаляет ситуацию», — заключил парламентарий.