Тирасполь, , 14:27 — REGNUM 95 лет назад было принято постановление о создании Молдавской Автономной Советской Социалистической республики (МАССР), пишет ИА «Новости Приднестровья». В её состав вошли с окрестными сёлами Слободзея, Тирасполь, Григориополь, Дубоссары, Рыбница, Каменка, Бирзула (Котовск, Подольск), Балта, Ананьев и др. населенные пункты Балтского и Одесского округов Украинской ССР. Юридически автономия включала и находившуюся под контролем Румынии (с 1918 г.) Бессарабию.

Спустя 16 лет последняя была де факто присоединена к республике на Днестре, после чего была создана новая союзная республика — МССР. В 1990-м Кишинёв признал это незаконным актом, отказавшись тем самым от общего государства с Приднестровьем. Учитывая опыт госстроительства 1924−1940 гг., на основании волеизъявления граждан 2 сентября 1990 года в Тирасполе возродили приднестровскую государственность.

МАССР: без титульной нации

Первая республика на территории Приднестровья была провозглашена в Харькове, на тот момент столице УССР. В МАССР включили 11 административных районов союзной республики, на территории которых проживали более 570 тыс. человек. Молдаване составляли менее трети населения МАССР. Большую же часть жителей (57%) составляли украинцы и русские. Это были территории бывших Херсонской и Подольской губерний Российской империи, где ещё с конца XVIII века селились представители разных народов. Именно это обусловило поликультурный состав населения региона, что стало одной из отличительных черт приднестровской идентичности.

Первым административным центром автономии стал город Балта, затем функции столицы МАССР выполняли Бирзула (позднее Котовск, а ныне город Подольск) и Тирасполь. Автономия обладала своими органами государственной власти, бюджетом, законодательством.

Идея создания первой республики на Днестре появилась ещё в феврале 1924 г. Её рассмотрели в Наркомате по делам национальностей РСФСР. Предложение было одобрено с оговоркой, что «необходима её организация в пределах УССР».

По факту автономия создавалась в качестве центра «мягкой силы», источника влияния на соседнюю Бессарабию, оккупированную Румынией. Активное индустриально-техническое и культурное развитие левобережья Днестра, то есть территории Молдавской АССР, создавало привлекательный образ cоветского государства для жителей откровенно отсталой на тот момент румынской Бессарабии.

Летом 1924 г. проработать проблему создания Молдавской республики поручили Михаилу Фрунзе — авторитетному военачальнику и государственному деятелю СССР молдавского происхождения. На тот момент он возглавлял штаб Рабоче-крестьянской Красной армии, был избран кандидатом в члены Политбюро и Оргбюро ЦК РКП (б) (высших партийных органов власти).

При его участии 19 сентября 1924 года Политбюро ЦК КП (б) УССР постановило образовать МАССР в составе Украины, а через несколько дней (25 сентября) Москва официально одобрила это решение.

В документе решения о создании МАССР подчеркивалось, что западной границей автономии определяется не Днестр (фактическая граница СССР с Румынией до 1940 года), а реки Прут и Дунай (поскольку СССР считал Бессарабию советской территорией, насильственно отторгнутой Румынией в 1918 году).

Окончательное оформление вопроса об образовании МАССР было завершено на третьей сессии Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета восьмого созыва (8−12 октября 1924 г.). Как уже отмечалось, в Харькове было принято постановление о создании МАССР.

В апреле 1925 г. в первой столице автономии Балте была принята её Конституция, а в 1929 году столичный центр сместился в Тирасполь.

Присоединение Бессарабии: неудачный эксперимент

Первая республика Приднестровья существовала 16 лет и была ликвидирована в результате создания новой союзной республики, которую наспех сколотили из двух разных историко-географических регионов.

23 августа 1939 г. был подписан договор о ненападении между СССР и Германией, более известный как пакт Молотова-Риббентропа. В ст. 3 секретного протокола СССР подчеркивал интерес к Бессарабии, которая с 1918 года была оккупирована Румынией.

Через год, в июне 1940 года, советское правительство в ультимативной форме предложило Бухаресту возвратить Бессарабию Советскому Союзу. 28 июня в Бессарабию вступили части Красной армии.

Регион был присоединен к МАССР, однако месяц спустя — 2 августа 1940 года — решением советского правительства была создана новая союзная республика — Молдавская Советская Социалистическая. Столица была перенесена из Тирасполя в Кишинёв.

При этом значительные территории Бессарабии и МАССР передали Украинской ССР.

Однако совместное существование части Бессарабии и Приднестровья на протяжении 50 лет в составе одной союзной республики (МССР) и большой страны (СССР) так и не сблизило, не объединило два берега Днестра. Разница между Приднестровьем и Бессарабией в этнической структуре населения, в политической и культурной ориентации, мировоззрении, в ментальности не позволила Молдавской ССР за годы советской власти стать единым целым.

Это проявилось сразу же с началом процесса распада Советского Союза. Красную кнопку, приведшую к демонтажу союзной республики, нажал Кишинёв. В 1989 г. под влиянием прорумынских организаций Верховный Совет МССР принял законы о языке, ставившие в неравное положение многочисленные национальности по отношению к титульной нации. В Приднестровье, где национальный паритет был частью народной культуры, начались протесты.

Молдавия отказалась от Приднестровья

Однако вместо политики национального примирения Кишинёв избрал путь сепаратизма. 23 июня 1990 года Верховный Совет ССР Молдова принял Декларацию о суверенитете, объявляющую верховенство законов Молдавии над законами Советского Союза. В этот же день принимается постановление, объявившее создание МССР в 1940 году незаконным.

«…Незаконное провозглашение 2 августа 1940 г. Молдавской ССР было актом расчленения Бессарабии и Буковины», — говорилось в документе.

Этим правовым актом Молдавия, по сути, официально отказалась от общего государства с Приднестровьем, откатав политическую картину региона к состоянию на 1 августа 1940 года, когда существовала Молдавская АССР со столицей в Тирасполе. Своим собственным решением молдавский парламент юридически разделил Бессарабию и Приднестровье.

На основании решения молдавского парламента 31 июля 1990 президиум Тираспольского городского совета провозгласил, что если Молдавская ССР была создана незаконно, то левобережье Днестра также было незаконно в неё включено, а раз так, то президиум «не считает себя связанным какими-либо обязательствами перед руководством ССР Молдова». К этому времени в большинстве населённых пунктов Приднестровья прошли референдумы, на которых их жители высказались за возрождение приднестровской государственности и создание Приднестровской Молдавской ССР. Что и было сделано 2 сентября 1990 года.

Важно отметить, что к моменту образования МССР государственность Приднестровья уже развивалась 16 лет. Именно Бессарабия была присоединена к Приднестровью, а не наоборот. Её территории, на которых в 1991 году была провозглашена независимость Молдавии, отделились от Приднестровья согласно решению парламента 23 июня 1990 года. Главными символами РМ стали румынский язык, история румын, румынский триколор — не случайно её называют «вторым румынским государством». В свою очередь, ПМР была создана на основе государственности МАССР, что рано или поздно будет учтено международным сообществом.

Таким образом, нынешняя Республика Молдова не обладает ни историческими, ни политико-правовыми основаниями для претензий на территорию Приднестровья, которое реализовало свое законное право на самоопределение. Международное признание ПМР приведет лишь к торжеству исторической справедливости и будет способствовать обеспечению стабильности и безопасности в соответствующей части юго-восточной Европы.