Москва, , 14:33 — REGNUM Обращение израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху с просьбой о помиловании Наамы Иссасхар, которая имеет гражданство в Израиле и в США, будет рассмотрено президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам.

Официальный представитель Кремля отметил, что ему известно, что данное обращение оправлено, и когда оно придет по каналам дипломатической почты, письмо представят Путину на рассмотрение.

Сообщается, что у Пескова также попросили подтвердить, обсуждался ли вопрос об освобождении Иссасхар напрямую между лидерами России и Израиля. Пресс-секретарь президента отметил, что «в отличие от других стран» в Кремле не практикуют обнародование подобных диалогов.

Напомним, 11 октября Наама Иссасхар была приговорена к 7,5 годам заключения за попытку провезти через российский аэропорт «Шереметьево» 9,5 грамма гашиша. В СМИ появилась информация, что Москва безуспешно предлагала Тель-Авиву обменять осужденную на российского гражданина Алексея Буркова, который арестован в Израиле по запросу США. Также сообщалось, что с просьбой к Кремлю освободить Иссасхар обращался Нетаньяху.