Кемерово, , 14:16 — REGNUM Кузбасская делегация побывала на международном форуме «Россия — спортивная держава», который проходил с 10 по 11 октября в Нижнем Новгороде. Как сообщили ИА REGNUM в администрации региона, департамент молодёжной политики и спорта рассказал на форуме о спортивных соревнованиях международного уровня, которые запланированы в Кузбассе: чемпионат мира по парашютному спорту в 2020 году, групповой этап чемпионата мира по волейболу среди мужских команд в 2022 году, Зимние международные спортивные игры «Дети Азии — 2023».

На стенде региона прошла акция «Книга добрых пожеланий Кузбассу».

«Во время посещения форума президент Владимир Путин обратил особое внимание на площадку Кузбасса и оставил в книге пожелания удачи в реализации намеченных целей», — отметили в региональном правительстве.

Власти отметили, что Кемеровская область впервые приняла такое масштабное и активное участие в выставке форума.