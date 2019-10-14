Джакарта, , 14:13 — REGNUM Председатель индонезийской партии национального мандата Зулкифли Хасан заявил, что будет и впредь поддерживать президента Джоко Видодо, сообщает Antara.

«Я поддерживаю успех президента на посту главы Индонезии», — заявил Зулкифли Хасан после встречи с президентом Джоко Видодо в Джакарте, которая длилась 25 минут.

По его словам, на встрече стороны обсудили много тем, включая различия в предыдущем и нынешнем парламентах.

«Мы за Индонезию. Правительство должно добиться успеха. Наша цель — чтобы все люди процветали, чтобы наша жизнь стала лучше. Поэтому мы вместе добиваемся успеха», — отметил Зулкифли Хасан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава индонезийской партии национального мандата Зулкили Хасан прибыл в президентский дворец в Джакарте, чтобы встретится с главой государства.

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