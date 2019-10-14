Варшава, , 14:12 — REGNUM Польская Государственная избирательная комиссия на утро 14 октября опубликовала результаты обработки 81,25% голосов граждан Польши, проголосовавших на парламентских выборах за пределами страны. Обработаны данные, полученные от 260 из 320 зарубежных избирательных комиссий. Об этом сообщает «Польское радио».

В то время, как в стране на выборах лидирует правящая правоконсервативная евроскептическая партия «Право и Справедливость» (ПиС), за пределами страны наибольшую поддержку получает оппозиционная либеральная «Гражданская коалиция».

За пределами Польши за «Гражданскую коалицию» проголосовали 66 175 человек. В Великобритании за ней проголосовали 9 600 человек, что составляет 38,85% голосующих там избирателей. В США за либеральную оппозицию проголосовали 8 171 человек, что составляет 27% избирателей. Наилучший результат у коалиции в Катаре, там её поддержали 62% проголосовавших (148 человек).

За правящую партию за рубежом проголосовали 46 тысяч человек. В США за ПиС проголосовали 15 тысяч человек, или 52% избирателей. Наилучший результат у ПиС в Косово — 60,17% (145 человек).

Третий результат среди проголосовавших за рубежом — у Союза левых демократов. В Великобритании за них проголосовали 32 тысяч человек, из них 6 тысяч — в Британии. Наилучший результат у левых демократов в Колумбии — 48% (29 голосов).

Четвёртое место в зарубежном голосовании получила правопопулистская Конфедерация KORWiN. За неё проголосовали 17 000 поляков за рубежом, из них 3000 — в Британии. Наилучший результат у Конфедерации в Ирландии, где за неё отдали голоса 25% или 682 человека.

Наблюдатели отмечают, что, если бы оппозиция шла на выборы единым блоком, результат для правящей ПиС был бы значительно хуже.