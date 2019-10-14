Лондон, , 14:15 — REGNUM Королева Великобритании Елизавета II открыла новую сессию парламента выступлением, в котором изложила свое видение политики королевства, в первую очередь речь шла о Brexit, об этом 14 октября сообщает CNN.

«Приоритетом моего правительства всегда было обеспечение выхода Великобритании из Евросоюза к 31 октября», — отметила Елизавета II в начале своего выступления.

Монаршая особо подчеркнула, что правительство Соединенного Королевства намерено разработать договор, на котором будет основано будущее дружественное сотрудничество и партнерство между Лондоном и Брюсселем.

Напомним, Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября 2019 года, однако стороны до сих пор не пришли к соглашению об условиях размежевания.

Премьер-министр страны Борис Джонсон планирует представить парламентариям законопроект уже на следующей неделе.

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