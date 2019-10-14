Москва, , 14:12 — REGNUM Россия не хотела бы даже думать о возможности военного столкновения с Турцией в Сирии, заявил 14 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы даже не хотели бы думать о таком варианте, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. — Для этого существует немало связей между нашими военными, о которых я уже говорил».

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале масштабной военной операции «Источник мира» на севере Сирии к востоку от Евфрата.

Ранее министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс заявил, чтостраны Евросоюза намерены обсудить вопрос введения оружейного эмбарго против Турции из-за военной операции Анкары в Сирии.

Читайте также: Евросоюз угрожает Турции ввести эмбарго на поставку оружия