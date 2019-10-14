Киев, , 14:13 — REGNUM Рабочая поездка в Донецкую область запланирована президентом Украины Владимиром Зеленским 14 октября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинского лидера.

Отмечено, что глава государства намерен посетить штаб Операции объединённых сил (ООС) и встретиться с военнослужащими. Напомним, Операция объединённых сил была объявлена на Украине вместо так называмой АТО — «антитеррористической операции» против защитников Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, подписание Украиной на переговорах в Минске так называемой формулы Штайнмаера, которая является компромиссным вариантом выполнения Минских соглашений, вызвало активизацию противников Зеленского. Так, радикальные националисты заявили, что не позволят силовикам отойти с позиций в Донбассе, что привело к срыву разведения сил.

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