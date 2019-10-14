Владикавказ, , 14:06 — REGNUM На Северном Кавказе начались масштабные учения мотострелковых соединений 58-й армии Южного военного округа. По тревоге подняты более 3000 военнослужащих, сообщили ИА REGNUM 14 октября в пресс-службе округа.

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В учениях задействовано около 700 единиц военной и специальной техники, в том числе самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и танки Т-90А. Кроме того, в отработке навыков ведения общевойскового боя будут применяться боевые машины пехоты БМП-3, бронеавтомобили «Тигр», комплексы радиоэлектронной борьбы и разведки.

Поддержку мотострелковым подразделениям окажет с воздуха беспилотная и армейская авиация из состава 4-й армии ВВС и ПВО.

Участники учений проследовали маршем на полигоны «Дальний» в Дагестане и «Тарское» в Северной Осетии, где в рамках итоговой проверки за 2019 год они будут тренироваться отражать нападения диверсионно-разведывательных групп и удары авиации условного противника.