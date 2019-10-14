Екатеринбург, , 14:04 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поблагодарил участников опроса по храму, который прошёл 13 октября. Слова благодарности он написал в своём Instagram.

«Хочу выразить благодарность всем участникам опроса. Спасибо вам за неравнодушие, за проявленное внимание к важной для нашего города истории. Я также благодарен главам РМК и УГМК Игорю Алтушкину и Андрею Козицыну за проявленную мудрость», — написал губернатор.

По его словам, совместными усилиями удалось прийти к общему знаменателю. Теперь вся Россия знает, что в Свердловской области живут сильные, умные и храбрые люди, которые всегда могут достойно решить даже самый противоречивый и сложный вопрос.

Куйвашев также констатировал, по решению жителей храм Святой Екатерины будет построен на месте бывшего приборостроительного завода.

«Мне эта площадка тоже нравится. Надеюсь, храм станет настоящим украшением архитектурного ансамбля набережной Исети», — отметил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, общегородской опрос был проведён 13 октября. 14-го подвели итоги. Из двух варианты жители города выбрали территорию, на которой раньше был Приборостроительный завод. Площадка за Макаровским мостом вызвала меньше симптаий у горожан.

Читайте развитие сюжета: В Екатеринбурге уничтожили 100 тысяч бюллетеней для опроса о храме